РИАМО - 15 июн. В субботу утром в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали четыре рейса. В «Домодедове» задержаны девять рейсов, отменены шесть. В «Шереметьеве» задержали 11 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до плюс 24 градусов, местами может пройти кратковременный дождь, атмосферное давление немного упадет и приблизится к климатической норме. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.