РИАМО - 15 июн. Пожар произошел в дачном доме в поселке Новый Городок городского округа Щелково, в результате возгорания пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 03:04 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Щелково, поселок Новый Городок, СПК «Рассвет», участок 27.

«Есть пострадавший. В 05:13 ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.