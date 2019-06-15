РИАМО - 15 июн. В деревне Турово городского округа Лотошино нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 12:35 14 июня поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ по адресу: городской округ Лотошино, деревня Турово. Угрозы жизни и жизнедеятельности нет. Расстояние до жилых строений - 300 метров», - говорится в сообщении.

На месте обнаружения боеприпаса выставлена охрана силами лотошинского ОВД. Изъятие и уничтожение снаряда запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 на 17 июня.