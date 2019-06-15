РИАМО - 15 июн. Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте организовали доследственную проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщается в WhatsApp канале Следственного комитета России.

«По предварительным данным, примерно 21:35 (14 июня - ред.) легкомоторный самолет под управлением пилота 1953 года рождения с пассажиром на борту, совершил жесткую посадку», - говорится в сообщении.

Пилот воздушного судна и пассажирка были доставлены в медучреждение.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в результате происшествия возгорания не последовало, розлива топлива нет. Для ликвидации последствий происшествия привлекались шесть единиц техники, 18 человек.