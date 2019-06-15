РИАМО - 15 июн. В пятницу работники ведущих хозяйств агропромышленного комплекса Подмосковья получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья, с 2014 года жильем были обеспечены 209 семей специалистов сферы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Жилищные сертификаты вручили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Двадцать три молодые семьи, среди которых ветеринарные врачи, водители, доярки, трактористы и технолог машиностроения, техник искусственного осеменения и механизатор, теперь обеспечены жильем. На строительство или приобретение жилья власти Подмосковья в этом году выделили порядка 48 миллионов рублей», — сказал Разин.

Он добавил, что улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, проходит в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

«Мы создаем доступные условия для обеспечения потребностей наших аграриев в комфортном и доступном жилье. Тем самым привлекаем квалифицированных специалистов в сельское хозяйство. С 2014 года было обеспечено жильем 209 семей, в том числе 141 молодая семья и молодых специалистов, построено и приобретено 14 тысяч квадратных метров жилья», — отметил Разин.

По словам министра, в Московской области также предусмотрены мероприятия по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Ранее Разин сообщал, что в 2018 году на улучшение жилищных условий сельхозработников в Подмосковье было выделено порядка 50 миллионов рублей. Деньги получили 27 семей, в том числе 22 молодых специалиста.