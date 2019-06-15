РИАМО - 15 июн. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до плюс 24 градусов, местами может пройти кратковременный дождь, атмосферное давление немного упадет и приблизится к климатической норме, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Погода ожидается облачная, с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - 19-24. Ветер северный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в регионе будет падать, но незначительно, оно приблизится к климатической норме. Средняя температура тоже будет близка к климатической норме, поэтому для большинства людей условия погоды станут комфортными.

Для молодых людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, это самое благоприятное время для закаливания организма: воздушные, солнечные ванны и спортивные занятия на воздухе, водные процедуры, способствуют повышению защитных и иммунных сил, улучшению состояния нервной и сердечно-сосудистой системы, а в результате, улучшению общего самочувствия и качества жизни.

Для метеозависимых людей с различными заболеваниями сердца и сосудов, с нейроциркуляторной астенией, приступами мигрени, неблагоприятным погодным фактором будут колебания атмосферного давления. У людей, входящих в группу риска, могут отмечаться неприятные ощущения в области сердца, головокружение и головные боли, внезапно может подскочить или снизиться артериальное давление.

Необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, снимать болевые симптомы. Постараться в летние, погожие дни, если позволяет самочувствие, больше бывать на воздухе в ранние утренние или вечерние часы. Полезны дыхательная гимнастика, а также дозированные воздушные и солнечные ванны, не перегреваясь, начиная с 5 минут, ежедневно увеличивая время, но не более 20 минут. Это поможет улучшить кислородный баланс организма, укрепить нервную систему, улучшить общее самочувствие.