РИАМО - 14 июн. В подмосковных Химках, Щелкове, Власихе и Лотошине на выходных пройдут ярмарки, где также будут организованы различные мероприятия для посетителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В эти выходные в Щелкове пройдет ежегодный национально-культурный праздник «Сабантуй - 2019», в рамках которого будет организована ярмарочная торговля. На мероприятии будут представлены: продукция, изготовленная по национальным рецептам, татарская сувенирная продукция, традиционные татарские блюда, такие как бишбармак, токмач, кыздырма, плов (казан), катлама», – заявил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он добавил, что на празднике также будет представлена татарская выпечка: эчпочмаки, пермячи, костыбай, белеш, татарские закуски: казылык, калжа, вырезка по-татарски, татарские сладости: чак-чак, бурсак, и татарские напитки.

На празднике подготовлена и обширная развлекательная программа: концерты, спортивные и культурные мероприятия.

«В Химках по адресам: микрорайон Сходня, улица Чапаева, вблизи дома 1, и проспект Мельникова, вблизи дома 2Б, пройдут две тематические ярмарки «Здравствуй, лето», на которых будет представлено порядка 60% сельскохозяйственной продукции и 40% - товары текстильной промышленности, а также товары российского производства и народного творчества», – уточнил министр.

По его словам, в рамках ярмарочных мероприятий выступят фольклорные коллективы, фермеры расскажут о правильном уходе за первыми восходами будущего урожая, а для детей пройдут анимационно-театрализованные представления.

В Лотошине пройдет тематическая ярмарка в честь Дня муниципалитета – 15 июня ему исполняется 90 лет.

«Организаторы запланировали масштабные мероприятия. Пройдут народные гуляния с участием самодеятельных коллективов и артистов , культурная программа и презентация поселений , пройдут дегустации продукции местных производителей (хлебобулочные изделия, сыры, молочная продукция и другие) развлекательная программа для детей, работа аттракционов. Все желающие смогут покататься на машинках, гироскутерах, «Семейном паровозе» и перекусить в зоне общепита», – разъяснил Посаженников.

Во Власихе по адресу: улица Маршала Жукова, пройдет крупная тематическая ярмарка на 40 торговых мест – «Сад-огород». На ярмарке будут представлены традиционные товары для дачи, рассада, саженцы, цветы, продукты питания, легкая промышленность и сувениры ручной работы.

Помимо торговли, для детей подготовлено анимационное представление «Репка» и шоу мыльных пузырей, а также специалисты в области садоводства и огородничества дадут советы по посадке растений.