РИАМО - 14 июн. Традиционно в летнее время в парках Подмосковья проходит большое количество развлекательных мероприятий – это и концерты, и мастер-классы для детей, конкурсы, занятия различными видами спорта, соревнования, так, в парке «Захарово» в Одинцовском округе пройдет фестиваль цветов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«(Летом в парках Подмосковья – ред.) 450 мастер-классов будет организовано для детей, 1 тысяча интерактивных программ, 1,5 тысячи спортивных мероприятий, 300 крупных концертов пройдут этим летом в парках, более 300 квестов и киносеансов на открытом воздухе, а также ежедневные утренние зарядки», – отмечается в сообщении.

Ежегодно в Московской области проходит смотр-конкурс парков Подмосковья.

«В этом году были поданы 52 заявки. В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» – 10 заявок; «Лучшая концепция (проект) развития парка культуры и отдыха» – 34 заявки: специальная денежная премия смотра-конкурса «Парки Подмосковья» «За лучший проект «Танцевальная площадка» – восемь заявок», – дополнил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Победитель будет объявлен в августе.

С 2019 года в регионе поменяли подход к благоустройству парков. Для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства Подмосковья и обсуждение с жителями.

В Подмосковье существует единый парковый стандарт. В этом году министерство благоустройства региона разработало и внесло в него изменения. Новый парковый стандарт даст рекомендации к общему облику парков, к элементам благоустройства в парках.

В рамках благоустройства парков будут установлены входные группы, создана дорожно-тропиночная сеть, проведено озеленение, установлены ограждения, урны, лавочки, система наружного видеонаблюдения, организованы доступная среда, навигация, освещение и многое другое.

На 2019 год запланированы благоустройство 17 парков и создание двух новых в Балашихе - это парк «Заречный» и Никольско-Архангельский. В регионе также появятся два уникальных парка –это усадебный парк «Кривякино» в Воскресенске и парк Малевича в Одинцовском округе.

Количество парков в регионе выросло за последние 6 лет в четыре раза с 25 до 100. В Подмосковье практически с нуля появились 20 новых зон отдыха.