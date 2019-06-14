РИАМО - 14 июн. ФГБУ «Канал имени Москвы» оштрафовано на 100 тысяч рублей после жалобы жителя деревни Карманово Талдомского округа на несоблюдение условий договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ.

«По результатам рассмотрения указанного заявления Московским областным УФАС России установлено, что ФГБУ «Канал имени Москвы» нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

Нарушения такого рода влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей, а на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.