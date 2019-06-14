РИАМО - 14 июн. В подмосковном Щелкове 15 июня отметят национально-культурный праздник Сабантуй, вход на мероприятие будет свободным, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

В Подмосковье ежегодно проводится Областной национально-культурный праздник Сабантуй (праздник плуга), который имеет тысячелетнюю историю и уже заслужил общественное признание как праздник дружбы народов. Он проводится по инициативе общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» при поддержке полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации и правительства Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье 36 татарских национальных объединений, куда входит более 1 тысячи человек. Московский областной праздник Сабантуй проводится как просветительская программа с апреля по июнь, включающая в себя конкурсы сочинений и рисунков на тему об укреплении дружбы через познание культуры и традиций народов, детский Сабантуй, круглый стол по межнациональным отношениям и организацию выставки художников», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что традиционно в Московском областном празднике принимает участие делегация одного из районов Татарстана. Из года в год эстафета проведения Сабантуя торжественно передается очередному муниципальному образованию Подмосковья на церемонии открытия праздника. В текущем году Московский областной праздник «Сабантуй», посвященный 20-летию создания Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области, состоится в Щелковском городском парке культуры и отдыха 15 июня.

Работа площадки праздника начнется в 11:00 и продлится до 17:00. Торжественное отрытые мероприятия запланировано на 13:00. Вход свободный.

В Щелкове Сабантуй в первый раз состоялся 15 лет назад, в 2004 году. В этом году в Щелково прибудет делегация из Лиашевского района. В празднике примут участие коллективы художественной самодеятельности городского округа Щелково и других муниципалитетов Московской области, Москвы, Республики Татарстан.