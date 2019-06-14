РИАМО – 14 июн. Стартовало открытое голосование за лучший городской проект в рамках Московского урбанистического форума – 2019, в шорт-лист включили работы в сфере культуры, спорта, технологий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Началось открытое голосование за лучший городской проект. Жюри с выбором уже определилось – составило список 30 лучших. Теперь слово за москвичами», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин уточнил, что в шорт-лист премии Московского урбанистического форума вошли проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий, СМИ.

С 4 по 7 июля в «Зарядье» пройдет Московский урбанистический форум. Темой мероприятия нынешнего года станет «Качество жизни. Проекты, меняющие города».