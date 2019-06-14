РИАМО – 14 июн. Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с базами персональных данных 900 тысяч клиентов российских банков, сообщается на сайте службы.

«В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков», – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре дополнили, что на форуме нет информации о том, что клиенты предоставляли согласие на обработку их персональных данных, согласно требованию законодательства.

«Незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», – подчеркивается в материале.

Таким образом, администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных.

«В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России», – заключается в сообщении.