РИАМО - 14 июн. Автодорогу-продолжение построенного Южного обхода в подмосковном Подольске планируют достроить к концу текущего года, за нее проголосовали жители портала «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас улица 43-й Армии в Подольске не имеет асфальтобетонное покрытие, что осложняет передвижение для жителей микрорайона «Кузнечики». Добраться до жилых кварталов возможно только через Варшавское шоссе.

«Улица будет построена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Автодорога заняла второе место в ходе голосования на портале «Добродел», получив поддержку более 2,2 тысячи жителей. Подрядчик уже приступил к подготовке территории, после чего начнутся строительно-монтажные работы», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что хоть окончание работ по контракту и запланировано на 2020 год, рабочее движение по участку планируется открыть до конца этого года – из-за важности данной дороги для жителей.

Участок строительства начнется на перекрестке с круговым движением в одном уровне на улице Кирова и пройдет по улице 43-й Армии, которая будет расширена до четырех полос движения. Общая протяженность улицы 43-й Армии со съездами – свыше 1,3 километра.

Максимально разрешенная скорость движения по автодороге составит 60 километров в час по четырем полосам движения и перспективной пропускной способностью около 24 тысяч автомобилей в сутки. В рамках строительства улицы предусмотрено устройство тротуаров, остановок общественного транспорта, новых инженерных коммуникаций и наружного освещения.

Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт на строительство улицы с акционерным обществом «Монолитное строительное управление» («МСУ-1»). Из бюджета Подмосковья на строительство данной дороги было выделено свыше 450 миллионов рублей.