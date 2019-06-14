РИАМО – 14 июн. H&M Group хочет вывести на российский рынок еще один свой бренд – & Other Stories, в настоящее время компания ищет помещения под магазины, сообщает РБК.

Ранее об этом изданию рассказали три источника на рынке коммерческой недвижимости.

«По данным одного из них, компания выбрала два помещения: одно – в историческом центре Москвы, второе – внутри

Садового кольца. Открытие намечено на 2021 год», – говорится в материале.

Кроме того, один из источников предположил, что при «удачном раскладе» открытие может состояться даже в следующем году.

«Все собеседники РБК утверждают, что массовых открытий бренда ожидать не стоит, он будет развиваться точечно», – добавляется в сообщении.

В свою очередь представитель & Other Stories отметил, что «компания всегда рассматривает новые рынки, но в настоящий момент не готова что-либо подтвердить (относительно планов по развитию в России – ред.)».

Бренд & Other Stories появился в 2013 году.

«Под ним выпускаются одежда, обувь, аксессуары, украшения, нижнее белье и косметика. На конец первого квартала 2019 года у бренда & Other Stories было 69 магазинов по всему миру. Под флагманским брендом группы – H&M – на конец отчетного периода работали 4420 магазинов, у COS, также входящего в группу, – 272 точки», – уточняется в статье.

Так, в отличие от аccортимента магазинов H&M коллекции, представленные в & Other Stories, рассчитаны на любителей моды с достатком выше среднего, которые уже «переросли» одежду от H&M, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс.

Компанию H&M основали в 1947 году в Швеции. Всего по итогам первого квартала у группы было 4958 магазинов. У крупнейшей компании сегмента, группы Inditex, по итогам того же периода было 7447 магазинов. Выручка H&M за 2018 финансовый год (завершился 30 ноября 2018-го) выросла на 5%, до 210,4 миллиарда шведских крон (или 23,1 миллиарда долларов на момент публикации отчетности).