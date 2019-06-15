РИАМО - 15 июн. Движение транспорта ограничили в районе улицы Дурова в Мещанском районе Москвы по причине проведения инженерных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Так, для автомобилистов будет недоступен участок на Олимпийском проспекте в районе пересечения с Лаврским переулком.

«Особенности: поэтапное занятие двух полос с ликвидацией парковочного пространства», — уточняется в сообщении.

Ограничения действуют по 31 августа в круглосуточном режиме.