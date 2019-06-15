РИАМО – 15 июн. Из-за проведения фестиваля гастрономического городского угощения «Серпец-наш хлебец!» на территории Серпухова будет временно ограничено движение автомобильного транспорта в субботу, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Ограничения начнут действовать в период с 14:00 до 19:00 по переулку Володарского», – говорится в сообщении.

Жителям муниципалитета приносят извинения за предоставленные неудобства и советуют заранее выбирать пути объезда.