РИАМО - 15 июн. Традиционный якутский национальный праздник Ысыах отметят в субботу на территории парка «Коломенское» в Москве, на празднике можно будет посетить мастер-классы по изготовлению одежды из оленьих шкур и пятичасовой фольклорный концерт.

В этом году праздник проходит под знаком Года театра. Будет организовано большое театральное представление. Также предполагается концерт разных народов мира продолжительностью от четырех до пяти часов.

Кроме развлекательной программы, гостей ожидают различные конкурсы фольклора, мастер-классы, выставки и спортивные соревнования.

Кроме того, на празднике Ысыах будет оленье стойбище, и, кто не видел северных оленей, сможет прийти, посмотреть и сфотографироваться. Также будут показаны различные национальные обряды, мастер-классы по изготовлению одежды из оленьих шкур. Можно будет приобрести якутское серебро, золото и алмазы.