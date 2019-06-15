РИАМО - 15 июн. Масштабный фестиваль «Берег солнца» даст старт пляжному сезону в Солнечногорске, он пройдет в субботу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Набережная озера Сенеж 15 июня превратится в масштабную площадку для праздничных мероприятий. Именно здесь состоится главное событие фестиваля — концерт самого известного джаз-бэнда страны «Фонограф» под руководством Сергея Жилина (резиденты шоу «Две звезды», «Достояние республики», «Голос» на Первом канале) с программой Let it Beatles», — говорится в сообщении.

На берегу озера харизматичный шеф-повар Григорий Мосин проведет мастер-классы по грилю. Кавер-группы исполнят со сцены самые известные хиты, перед зрителями выступит также один из лучших битбоксеров России Илья Орехов. В день фестиваля пройдет торжественное открытие обновленного городского пляжа, турнир по пляжному волейболу. Также на набережной пройдет силовое экстрим-шоу.

«Приглашаю вас на грандиозный фестиваль «Берег солнца», который даст старт новому пляжному сезону в городском округе. Этим летом Солнечногорск станет одним из лучших муниципалитетов для качественного семейного летнего отдыха. Мы сделаем все возможное, чтобы у гостей округа остались только приятные впечатления», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

Время проведения фестиваля — с 12:00 до 22:00.