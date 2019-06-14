РИАМО - 14 июн. Более 500 человек 15 июня поучаствуют в ежегодном спортивно-туристическом фестивале «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории усадьбы Гребнево в городском округе Щелково, они попробуют свои силы в туристском походе, подтягивании и стрельбе из винтовки, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, предстоящий фестиваль предоставит возможность его участникам попробовать себя в таком нормативе комплекса, как туристский поход. В нем сочетаются соревновательный и познавательный элементы.

«Подобные фестивали мы организуем с целью популяризации спортивного туризма и привлечения внимания, и повышения уровня привлекательности самого комплекса ГТО», — сказал министр.

Во время похода участники проверят свои туристские навыки: на специально оборудованной полосе препятствий преодолеют подъем по травянистому склону, преодолеют водную преграду вброд и чащобный и заболоченный участки, переправу по бревну и параллельным перилам. Также претенденты на выполнение норматива продемонстрируют вязку узлов, определение азимута на заданный объект, оказание первой помощи пострадавшему и выкладывание костра.

Помимо туристского похода, участникам предлагается попробовать себя в общем виде испытаний комплекса ГТО — отжимании, рывке гири, наклоне вперед из положения стоя и прыжке в длину с места.