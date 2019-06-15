РИАМО - 15 июн. В павильоне «Умный город» на ВДНХ в субботу пройдет лекция «Оловянишниковы: два столетия – два предприятия поставщиков императорского двора» в рамках цикла «Поставщики Москвы: история в лицах», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Потомок династии Оловянишниковых архитектор, научный руководитель направления «Менеджмент в сфере культуры» Московской высшей школы социальных и экономических наук Николай Прянишников расскажет, как купцы из Ярославля стали крупнейшими производителями колоколов и церковной утвари в Российской империи.

«Слушатели узнают, как Оловянишникова стали конкурентами компании «Фаберже» и получили статус поставщиков царского двора, какие методы использовали для продвижения бренда и как зародился их «русский стиль» церковной утвари», – говорится в сообщении.

«Поставщики Москвы: история в лицах» – это образовательный проект столичного департамента по конкурентной политике, созданный совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Начало лекции в 13:00. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.