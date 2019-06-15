РИАМО – 15 июн. На проспекте Сахарова в центре столицы ограничат движение для автомобилистов в эти выходные из-за проведения согласованного митинга в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса правительства Москвы.

«Участок 1: улица Маши Порываевой от улицы Каланчевкая до Докучаева переулка. Участок 2: проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Период: с 20:00 15 июня до 20:00 16 июня», – отмечается в сообщении.

На указанных участках будет действовать полное перекрытие.

Голунова задержали 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Дело вызвало огромный общественный резонанс и было взято на контроль общественниками, главком МВД и СК. 11 июня в отношении

Голунова было прекращено уголовное дело из-за недоказанности его участия в совершении преступления.

Столичные власти ранее согласовали проведение публичной акции в поддержку Голунова на 16 июня.