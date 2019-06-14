РИАМО – 14 июн. Потерявшийся кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча был найден в спортивной школе кунг-фу «Ша-Фут-Фань» («Клан пяти боевых котов»), сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Об этом рассказал PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

«По его словам, в пятницу с ним связался молодой человек, который сообщил, что нашел питомца Алибасова и назначил встречу. Спасителем Чучи оказался наставник кунг-фу Леван Кажилоти. От вознаграждения в 800 тысяч рублей он отказался, заявив, что просто хотел сделать доброе дело», – говорится в статье.

Кажилоти рассказал, что когда он увидел кота, то понял, что тот точно домашний и, скорее всего, потерялся.

«Кот является одним из тотемов нашей школы кунг-фу. Я воспринял это как добрый знак», – подчеркнул он.

Кажилоти пояснил, что стиль кота является одним из направлений, которое изучает школа «Ша-Фут-Фань» наряду со стилем тигра, леопарда, ягуара и пантеры. Помимо этого, кот считается высшей ступенью мастерства.

«Кот – это мастер», – разъяснил спортсмен.

Кот породы сфинкс пропал из дома продюсера вскоре после того, как Алибасов попал в больницу. Близкие продюсера объявили вознаграждение в 800 тысяч рублей тому, кто найдет Чучу. Вскоре некий мужчина объявил о том, что кот нашелся.

«Однако впоследствии оказалось, что переданное в обмен на деньги животное никогда не принадлежало основателю группы «На-На», – добавляется в материале.

После инцидента сын Алибасова заявил, что готов вновь заплатить 800 тысяч рублей тому, кто найдет Чучу.

«При этом он просил врачей не рассказывать находящемуся в больнице отцу о пропаже его питомца. Кот пропал вскоре после прихода в квартиру продюсера журналистов. По мнению PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, животное могло испугаться гостей и убежать на улицу», – заключается в статье.

Четвертого июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с сильнейшим ожогом пищевода. Продюсер остается в реанимации в тяжелом состоянии.