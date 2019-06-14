РИАМО - 14 июн. Госжилинспекция Московской области заняла верхнюю строчку в федеральном рейтинге органов жилищного надзора после подведения итогов деятельности всех таких органов в субъектах РФ в первом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекция (ГЖИ) Московской области лидировала с наивысшим итоговым баллом – 156. Такой же результат показали еще 28 региональных органов государственного жилищного надзора. В их числе вместе с Госжилинспекцией Московской области – инспекции Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, и другие ведомства.

«Минстрой РФ оценивает деятельность органов жилищного надзора более чем по 20 критериям. Среди них – доля проверок, которые проводятся в установленные сроки; доля исполненных предписаний к количеству выданных; доля результатов проверок, признанных недействительными; доля судебных решений, вступивших в силу», – отмечается в сообщении.

Рассматривались и такие показатели, как количество публикаций о деятельности ведомства в средствах массовой информации; своевременность предоставления отчетов в Минстрой России; наличие и функционирование горячей линии.

Представивший рейтинг заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров добавил, что компетенции и полномочия региональных ГЖИ в последнее время существенно расширились. И ежеквартальный рейтинг – это способ определить сильные и слабые стороны в системе государственного жилищного надзора и помочь отстающим регионам наладить работу.