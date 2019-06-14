РИАМО - 14 июн. Около 90 человек переселят из аварийного жилья в городском округе Электрогорск до конца текущего года в рамках реализации государственной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В 2019 году в городском округе Электрогорск планируется расселить 87 жителей, проживающих в 32 аварийных помещениях площадью свыше 1,1 тысячи квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Новостройка с квартирами для переселенцев построена на улице Ленина, дом №15. В настоящее время ведется постановка объекта на кадастровый учет. Вручение ключей от квартир планируется в третьем квартале 2019 года.

«В 2020 году в рамках госпрограммы планируется переселить еще 210 граждан из 66 аварийных помещений площадью более 3,3 тысячи квадратных метров», – пояснил Тагиев.