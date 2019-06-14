РИАМО - 14 июн. В центре занятости «Моя карьера» стартовала программа социально-психологической адаптации для горожан, она разработана совместно с Московской службой психологической помощи населению департамента труда и социальной зашиты населения города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Все желающие могут записаться на бесплатные занятия, на которых психологи расскажут о тонкостях воспитания ребенка, предотвращении конфликтных ситуаций, а также покажут специальные упражнения для улучшения настроения и помогут повысить стрессоустойчивость.

«Наша программа поможет людям гармонизировать свое психоэмоциональное состояние, снять барьеры, препятствующие успешному трудоустройству и самореализации, а также повысить внутреннюю мотивацию к активной занятости и почувствовать уверенность в себе», – сказала заместитель директора ГБУ «Моя карьера» Ольга Лотванова.

В 14:00 17 июня начнется занятие «Аутогенная тренировка по саморегуляции эмоциональных состояний». Специальная тренировка поможет расслабиться и восстановить силы, повысить работоспособность, а также улучшить память, внимание, образное мышление и раскрыть творческий потенциал.

С 15:00 до 18:00 18 и 19 июня пройдет интерактивное занятие «Программа по повышению стрессоустойчивости и профилактике синдрома эмоционального выгорания». Родителей приглашают на семинар «Возрастные особенности детей». Он пройдет 20 июня с 09:00 до 12:00. Специалисты расскажут о возрастных кризисах детей и о том, как их пережить безболезненно.

На тренинге «Как совладать с эмоциями при конфликтных ситуациях» всех желающих научат навыкам самоконтроля. Начало в 15:00 20 и 25 июня.

«Тренинг ассертивного поведения начнется 24 июня в 10:00. Участники узнают, как отстаивать свои интересы и выражать мысли и чувства открыто, не ущемляя при этом интересов других людей, смогут познакомиться с техникой повышения качества коммуникации на примере я-высказывания и разобраться, в каких случаях полезно говорить «нет», – добавляется в сообщении.

На тренинге «Внутренние ресурсы как источник внутренней силы» поговорят о том, что такое внешние и внутренние ресурсы, а также обсудят методы позитивного мышления. Занятие пройдет 26 июня с 10:00 до 13:00.

Для участия необходимо записаться по номеру телефона: 8(901)332-50-99.

Центр «Моя карьера» был открыт в июне этого года. Он помогает трудоустройству и переобучению москвичей, оказывает услуги людям со специальными потребностями: горожанам предпенсионного возраста, мамам в декрете, семьям с низким доходом, людям с ограниченными возможностями здоровья, молодежи.