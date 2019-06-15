РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июн. В поселке Малаховка подмосковных Люберец в субботу состоится открытый турнир по силовому экстриму, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«15 июня в 12:00 на стадионе «Труд» пройдет открытый турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек поселка Малаховка 2019». Соревнования проводятся в абсолютной весовой категории», – говорится в сообщении.

В 13:00 начнется мастер класс по жиму штанги лежа от рекордсмена России, одного из сильнейших жимовиков софт-экипировки Алексея Мельникова.

Адрес проведения мероприятия: Малаховка, Быковское шоссе, дом №31. За подробной информацией можно обращаться по телефону: 8(926)429-27-99.