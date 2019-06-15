РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В подмосковном Подольске в субботу пройдут Всероссийские командные соревнования по рубке шашкой, фланкировке и метанию ножа на фестивале казачьей культуры, праздник смогут посетить все желающие, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В конноспортивном клубе «Фаворит» в Подольске 15 июня состоится фестиваль казачьей культуры, посетить который смогут все желающие бесплатно. В программе всероссийские командные соревнования по рубке шашкой «Подольская метелица», фланкировке (искусству крутки шашки - ред.) и метанию ножа. Также в программе выступление творческих коллективов традиционной казачьей песни, мастер-класс по владению арапником», – говорится в сообщении.

На территории клуба пройдет ярмарка мастеров «Казачья атрибутика, сувениры» из разных областей России. Все желающие смогут покататься на лошадях и попробовать блюда полевой кухни. Начнется фестиваль в 10:00 по адресу: Варшавское шоссе, дом №1. Вход свободный.