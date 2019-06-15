РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июн. В подмосковных Люберцах в субботу состоятся соревнования по мотоманеврированию.

В субботу в спортивно-техническом клубе «Люберцы» пройдут соревновательные заезды «Мотоманевры». Начало в 15:00. В клубе оборудуют трассу для всех видов мотоциклов. Победителей наградят призами.

Въезд, вход и даже участие – абсолютно бесплатно.

Спортивное мероприятие пройдет по адресу: поселение Томилино Люберец, 1-й километр Рязанского шоссе, территория котельной №2. Также можно ввести в навигаторе «Спортивно-технический клуб «Люберцы».