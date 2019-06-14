РИАМО - 14 июн. Пригородные поезда на Ярославском направлении Московской железной дороги вновь курсируют по расписанию после сбоя, пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Ранее на Ярославском направлении МЖД электрички следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию», – говорится в сообщении.

В пути с увеличенными интервалами на момент ввода в график движения составов следовали только пять поездов, проводилась работа по дальнейшему сокращению задержек.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.