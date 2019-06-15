РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 июн. На Арт-веранде Центрального городского парка Королева в субботу пройдет встреча с народным артистом России Юрием Черновым, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Встреча состоится в Центральном парке на Арт-веранде в 18:30.

«Пятнадцатого июня в Центральном городском парке, на Арт-веранде состоится творческая встреча с народным артистом РФ Юрием Черновым. Вход бесплатный», – говорится в сообщении.

Жители города смогут задать свои вопросы. Сразу после встречи с артистом состоится демонстрация художественного фильма «Доживем до понедельника».