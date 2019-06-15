РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Молодежь подмосковного Подольска выступит на творческом вечере «Квартирник со своими» в Нескучном парке в субботу, все желающие смогут бесплатно посмотреть концерт.

Подольский дом культуры имени Лепсе и творческое объединение «Свои» в субботу проведут очередной творческий вечер «Квартирник со своими». В этот раз мероприятие пройдет в Нескучном парке.

Данный проект проводится для привлечения молодежи в культурную жизнь Подольска, а также для раскрытия творческого потенциала и развития талантов. Традиционно в программе будут исполнение каверов и авторских песен, хип-хоп, бит-бокс, мастер-классы, квесты и многое другое. Специальными гостями программы будет ВИА «Зеленая улица».

Начнется мероприятие в 17:00 и будет проходить по адресу: улица Февральская, дом №65. Вход свободный.