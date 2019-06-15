РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 июн. На аэродроме «Быково» в субботу проведут чемпионат подмосковных Люберец по дрэг-рейсингу, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Впервые на аэродроме «Быково» 15 июня состоится чемпионат городского округа Люберцы по дрэг-рейсингу 2019. Время проведения – с 9:00 до 21:00», – говорится в сообщении.

Организатором чемпионата выступило сообщество Race-Zone при поддержке Российской автомобильной федерации, администрации городского округа Люберцы и Раменского горокруга.

Дрэг-рейсинг – популярная дисциплина в автоспорте, где участники соревнуются на прямом участке трассы. Длину отрезка от старта до финиша будут составлять классические 402 метра. Гонщики соревнуются в шести классах – Unlimited Street, Fast Street A, Fast Street B, Fast Street Light, Street, National. По итогам квалификации каждый участник попадает в свой класс, после чего методом олимпийской сетки определяются лучшие в своей категории.

К участию допускаются гонщики, имеющие лицензию пилота РАФ. На мероприятии планируются заезды на 402 метра, дрэг-стрип, профессиональная телеметрия, музыкальная шоу-программа. Будет работать фудкорт, выставка автомобилей, мото-тусовка, клубные зоны, классовые заезды.

Зарегистрироваться на соревнование можно по ссылке. Подробную программу можно посмотреть на сайте или узнать по телефону: 8(495)740-36-34, WhatsApp: 8(925)238-06-92.