РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 июн. Фестиваль йоги пройдет в подмосковном Королеве в субботу, посетителей ожидает йога различных направлений, сообщается в Instagram-аккаунте совета молодых ученых и специалистов.

Фестиваль пройдет в парке «Костино» и начнется в 11:00. Вход свободный.

«Окунись в мир медитации. Международный день йоги – это открытый фестиваль для тех, кто хочет быть здоровым и счастливым! Вас ожидают: йога различных направлений, детская йога, индийские танцы, гонг-медитация, трансформационные игры», – говорится в сообщении.

На фестивале будет играть живая музыка, пройдут розыгрыш призов и мастер-класс по рисованию, а также лекции о здоровом питании и здоровом позвоночнике. Завершится фестиваль в 21:00 светодиодным шоу от театра огня и света «Пламя».