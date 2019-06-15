РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Самую красиво украшенную машину выберут в субботу в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска на конкурсе «Вело-квадро-автоледи», сообщается на сайте ДК «Металлург».

«В этом году традиционный конкурс женщин за рулем «Вело-квадро-автоледи» будет проходить не только на автомобилях, но и на квадроциклах, велосипедах и самокатах. Транспортное средство должно быть украшено так, чтобы дополнить образ участницы, созданный самой конкурсанткой и ее группой поддержки», - говорится в сообщении.

На протяжении всего конкурса участницы будут получать интересные творческие задания, а в конце компетентное жюри выберет победительниц в различных категориях.

Конкурс пройдет у ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский в субботу и начнется с автопробега в 12:00.