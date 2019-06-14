РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июн. В подмосковных Люберцах 16 июня пройдет парад спортивных федераций в преддверии Международного Олимпийского дня, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации городского округа.

На стадионе «Торпедо» 16 июня пройдет физкультурно-массовое мероприятие городского округа Люберцы «Международный Олимпийский день».

«В программе мероприятия: парад спортивных федераций, турнир по футболу, турнир по настольному теннису, легкоатлетическая эстафета. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом №202, стадион «Торпедо». Начало в 10:30. Контактный телефон для справок: 8(495)503-32-42.

Международный Олимпийский день отмечается ежегодно 23 июня во всем мире в память о возрождении Олимпийского движения в его современном виде.