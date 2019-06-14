РИАМО - 14 июн. Инспекторы эконадзора наложили на компанию «Балтия молл» в городском округе Красногорск штраф на сумму 248 тысяч рублей, так как в ходе плановой проверки выявили крупные нарушения природоохранного законодательства в работе организации, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Эта компания, которая ведет торговую деятельность и эксплуатирует офисный центр в деревне Воронки, получила четыре постановления об административном правонарушении.

«Установлено, что работники не обеспечили утилизацию должным образом отходов – отработанных фильтров вентиляционных установок, а также люминесцентных ламп. Последние относятся к отходам первого класса опасности, для которых разработана специальная технология утилизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания допустила сброс сточных вод с очистных сооружений на рельеф местности. А при проверке природоохранной документации выяснилось, что журнал учета выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных погодных условий (НМУ) не ведется. Компания не смогла предоставить доказательств, что она обеспечила сокращение выбросов в период НМУ, объявленный в апреле нынешнего года.

По итогам расследования на компанию были наложены административные штрафы на общую сумму 248 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии региона.