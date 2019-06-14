РИАМО - 14 июн. Работа центра содействия строительству повлияла на то, что Подмосковье усилило свои позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата, в регионе, в частности, увеличены показатели механизмов поддержки инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Московская область в 2019 году заняла седьмое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив свою позицию на два пункта по сравнению с прошлым годом. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

«В нацрейтинг включены, в частности, такие показатели, как: эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, уровень развития малого предпринимательства в субъекте – эти вопросы касаются работы центра содействия строительству», – заявила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Кроме этого, увеличены показатели, по сравнению с 2018 годом: механизмов поддержки инвесторов, доли рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках на малых предприятиях, времени постановки земельного участка на кадастровый учет.