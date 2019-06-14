РИАМО - 14 июн. На спортивной базе «Сатурн» в поселке Кратово в пятницу прошел День спорта Подмосковья, в празднике приняли участие депутаты и сотрудники Мособлдумы, и представители органов исполнительной власти, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

На торжественной церемонии открытия присутствовали министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Мероприятие объединило спортивную и развлекательную составляющие. Соревновательная часть включила в себя плавание в 25-метровом бассейне, состязания по волейболу и настольному теннису, а также игры в мини-футболе. Помимо этого, для гостей и участников события были организованы мастер-классы по лыжероллерному спорту от олимпийского чемпиона Александра Легкова и по скандинавской ходьбе от представителей ассоциации скандинавской ходьбы RNWA», – говорится в сообщении.

Мастер-класс по игре в бадминтон прошел под руководством представителя федерации бадминтона Московской области.

Также посетителям мероприятия было предложено сыграть в русский бильярд и свободно поплавать в бассейне.

«День массового спорта Московской области, который мы проводим уже не первый год, теперь переехал на территорию спортивного центра «Сатурн» в Кратове. Это хороший пример активного использования наследия чемпионата мира по футболу - 2018. Год назад здесь разместилась сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду. Сейчас комплекс способен принимать подобные мероприятия, сочетающие в себе элементы различной направленности: от соревнований по мини-футболу на стадионе до плавания в крытом бассейне», – подчеркнул Терюшков.

Он добавил, что все объекты, задействованные в проведении прошлогоднего мундиаля, востребованы и используются не только в качестве символов этого большого праздника футбола, но и по сей день становятся домом для спортсменов различных турниров, проводимых на территории Московской области.