РИАМО - 14 июн. Фургон с МРТ изъяли у столичной клиники, аппарат имеет признаки незарегистрированного медицинского изделия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении пресс-службы Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

«Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проведено административное расследование в рамках рассмотрения обращения гражданина. Установлено, что ООО «КДМ-МРТ» не имеет лицензии на оказание услуг по профилю «Рентгенология», а аппарат МРТ, при помощи которого проводились исследования одновременно и людям, и животным, имеет явные признаки незарегистрированного медицинского изделия и несет угрозу жизни и здоровью граждан», – отмечается в сообщении.

В ходе административного расследования подтвердились сведения, что сотрудники ООО «КДМ-МРТ» нелегально делали МРТ пациентам в целях получения финансовой выгоды – при выдаче медицинского заключения о результатах исследования пациентам рекомендовали длительный и дорогостоящий курс массажа. По итогам осмотра помещений найдены рукописные документы, подтверждающие факт «выдачи кредита» – оплаты курсов массажа по частям.

«Медицинские заключения и счета заверены печатями разных юридических лиц, включая ООО «Градиент-Стандарт». Ранее на аппарат МРТ, использовавшийся ООО «Градиент-Стандарт», Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области был наложен арест. Позднее данная организация была ликвидирована», – добавляется в сообщении.

Согласно документации, обнаруженной при осмотре помещений ООО «КДМ-МРТ», предполагается, что сотрудники ООО «Градиент-Стандарт» перевезли арестованный аппарат МРТ по другому адресу и продолжили осуществлять нелегальную медицинскую деятельность под другим названием. 13 июня магнитно-резонансный томограф изъят, нелегальная медицинская деятельность пресечена.

К расследованию привлечены сотрудники ГУ МВД РФ по Москве и ГСУ СК РФ по столице. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ряду составов преступлений.

«Проходить обследование в нелегальных медицинских центрах крайне опасно для жизни и здоровья граждан. Используя незарегистрированное оборудование и не имея лицензии на оказание соответствующего вида услуг, сотрудники клиники не могут гарантировать пациентам безопасность и точность результатов диагностических исследований», – подчеркнул руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Андрей Плутницкий.

Он добавил, что основанием для проведения административного расследования и последующего изъятия аппарата МРТ стало обращение гражданина, который проверил наличие лицензии у клиники на сайте Росздравнадзора – и лицензии не оказалось.