РИАМО - 14 июн. Предприниматели Московской области 21 июня смогут получить ответы на вопросы по теме подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения на встрече с руководством акционерного общества «Мособлгаз», которая пройдет в сельском поселении Барвихинское Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Подмосковья.

«Тема подключения инженерной инфраструктуры является одной из часто задаваемых на ежемесячных встречах руководства Московской области с бизнесом, поэтому проведение подобного круглого стола сможет заметно уменьшить количество проблемных вопросов у предпринимателей региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Собрание начнется в 11:00 и пройдет в формате круглого стола. Оно состоится по адресу: Московская область, Одинцовский округ, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-ый километр Рублево-Успенского шоссе, дом №1, корпус Б, 8 этаж, большой конференц-зал, кабинет 815. Принять участие могут предприниматели Московской области по предварительной записи.

Заявку на участие необходимо направить по электронной почте KHmyrovaVA@mosoblgaz.ru. В ней нужно указать название организации, представитель которой будет участвовать, фамилию, имя и отчество представителя, его контактный телефон, электронный адрес, муниципальное образование и суть вопроса, которую планируется задать специалистам «Мособлгаза».