РИАМО – 14 июн. После модернизации «ЭКОлаб» в Электрогорске будет создано свыше 75 рабочих мест, компания работает в регионе с 1991 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Правительство Подмосковья и ЗАО «ЭКОЛаб» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по расширению фармацевтического предприятия в городском округе Электрогорск.
«Инвестиции в расширение производства составят около 300 миллионов рублей, в рамках заключенного соглашения будет предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 2,3 гектара», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Он уточнил, что реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики РФ в целом.
Компания работает в Московской области с 1991 года и на сегодняшний производит свыше 300 наименований продукции. ЗАО «ЭКОЛаб» выпускает иммуноферментные тест-системы и другие медицинские диагностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и неинфекционной патологии, наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микробиологических исследований, а также готовые лекарственные средства наиболее массового спроса.
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