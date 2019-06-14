РИАМО – 14 июн. После модернизации «ЭКОлаб» в Электрогорске будет создано свыше 75 рабочих мест, компания работает в регионе с 1991 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Правительство Подмосковья и ЗАО «ЭКОЛаб» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по расширению фармацевтического предприятия в городском округе Электрогорск.

«Инвестиции в расширение производства составят около 300 миллионов рублей, в рамках заключенного соглашения будет предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов площадью 2,3 гектара», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он уточнил, что реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики РФ в целом.

«После расширения предприятия появится свыше 75 новых рабочих мест, жители муниципалитета и соседних городов – Орехово-Зуево, Ногинска, Павловского Посада - получат возможность получать конкурентоспособную заработную плату и полный социальный пакет», – подчеркнул Хромов.

Компания работает в Московской области с 1991 года и на сегодняшний производит свыше 300 наименований продукции. ЗАО «ЭКОЛаб» выпускает иммуноферментные тест-системы и другие медицинские диагностические наборы, применяемые in vitro при диагностике инфекционной и неинфекционной патологии, наборы для биохимических, гематологических, гистологических, микробиологических исследований, а также готовые лекарственные средства наиболее массового спроса.