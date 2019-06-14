РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина отменили занятие йогой из-за дождя, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «Вконтакте».

«Занятие в субботу (15 июня – ред.) в парке в 9:00 от студии йоги «Мастерская» отменяется в связи с неблагоприятным прогнозом погоды», – говорится в сообщении.

Всех желающих приглашают на бесплатное занятие в саму студию, которая находится на Бородинском бульваре, дом №5. Утренний класс состоится, как и планировалось, в 9:00, преподаватель – Любовь Воронкова.