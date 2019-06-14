РИАМО - 14 июн. Юрия Сугакова освободили от должности главы управы района Аэропорт по его собственной инициативе, соответствующее распоряжение мэра столицы опубликовано на официальном сайте главы города.

Сугаков был назначен на должность главы управы района Аэропорт 1 ноября 2018 года.

«Освободить Сугакова Юрия Анатольевича от замещаемой должности главы управы района Аэропорт города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе, пункт 3 части 1 статьи 33 федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», – говорится в документе.

С 2017 по 2018 год Сугаков возглавлял управу района Коптево.