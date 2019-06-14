РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. На Певческом поле поселка Дубровицы подмосковного Подольска 25 августа во время XI фестиваля «Славянское подворье» впервые пройдут областные фестивали уличных цирков и театра, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.

«В поселке Дубровицы на Певческом поле 25 августа пройдет традиционный фольклорный фестиваль «Славянское подворье». Впервые на нем проведут также областные фестивали уличных цирков и театра», – сказал Денисов.

Площадь певческого поля позволяет установить две сцены.

«На одной по традиции покажут творческие номера фольклорных коллективов, на другой впервые пройдут выступления театральных коллективов региона и горокруга, которые покажут отрывки из своих спектаклей. Также в формат мероприятия отлично впишутся представления уличных циркачей», – уточнил Денисов.

Впервые организуют «Умное подворье», на котором всем желающим продемонстрируют возможности учреждений дополнительного образования горокруга. Эта площадка будет особенно интересна тем, кто придет на праздник с детьми. На ней можно будет узнать обо всех возможностях, позволяющих раскрыть умственный и творческий потенциал ребят.

В 2018 году X юбилейный международный фестиваль «Славянское подворье» собрал рекордное количество зрителей – 25,5 тысячи человек. На протяжении всего праздника перед зрителями выступали как солисты, так и ансамбли, которые исполняли не только фольклорные произведения, но и популярные эстрадные композиции.

Традиционно на фестивале разместилась ярмарка изделий народных промыслов, проводились мастер-классы, выставка сельскохозяйственных животных, а также была представлена коллекция редких птиц. Одной из изюминок фестиваля стали оригинальные импровизированные подворья учреждений культуры Подольска.

Многочисленные посетители проходили через «Врата счастья», интересовались подворьем «Славянская шкатулка», расставались с проблемами на площадке «Прощайте, неурядицы», дамы разных возрастов примеряли старинные свадебные наряды, в то время как кавалеры толпились в презентационной палатке «Бань Алексеева».

В подворьях пыхтели самовары, ждали своего часа пироги, детям показывали веселые мини-спектакли. Продемонстрировали свои импровизированные хозяйства и участники фестиваля «Славянский дом», который проводит центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки».