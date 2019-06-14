РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 июн. На Певческом поле поселка Дубровицы подмосковного Подольска 25 августа во время XI фестиваля «Славянское подворье» впервые пройдут областные фестивали уличных цирков и театра, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Борис Денисов.
«В поселке Дубровицы на Певческом поле 25 августа пройдет традиционный фольклорный фестиваль «Славянское подворье». Впервые на нем проведут также областные фестивали уличных цирков и театра», – сказал Денисов.
Площадь певческого поля позволяет установить две сцены.
Впервые организуют «Умное подворье», на котором всем желающим продемонстрируют возможности учреждений дополнительного образования горокруга. Эта площадка будет особенно интересна тем, кто придет на праздник с детьми. На ней можно будет узнать обо всех возможностях, позволяющих раскрыть умственный и творческий потенциал ребят.
В 2018 году X юбилейный международный фестиваль «Славянское подворье» собрал рекордное количество зрителей – 25,5 тысячи человек. На протяжении всего праздника перед зрителями выступали как солисты, так и ансамбли, которые исполняли не только фольклорные произведения, но и популярные эстрадные композиции.
Традиционно на фестивале разместилась ярмарка изделий народных промыслов, проводились мастер-классы, выставка сельскохозяйственных животных, а также была представлена коллекция редких птиц. Одной из изюминок фестиваля стали оригинальные импровизированные подворья учреждений культуры Подольска.
Многочисленные посетители проходили через «Врата счастья», интересовались подворьем «Славянская шкатулка», расставались с проблемами на площадке «Прощайте, неурядицы», дамы разных возрастов примеряли старинные свадебные наряды, в то время как кавалеры толпились в презентационной палатке «Бань Алексеева».
В подворьях пыхтели самовары, ждали своего часа пироги, детям показывали веселые мини-спектакли. Продемонстрировали свои импровизированные хозяйства и участники фестиваля «Славянский дом», который проводит центр традиционной русской культуры Южного Подмосковья «Истоки».
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии