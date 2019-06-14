РИАМО - 14 июн. Подмосковная прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла первое место на пятом этапе «Бриллиантовой лиги» – международных соревнований по легкой атлетике, которые прошли в столице Норвегии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Взяв высоту 2,01 метра, Ласицкене одержала победу. Второй стала шведка Эрика Кинси (1,96 метра), третье место заняла болгарка Мирела Демирева (1,94 метра).

«Участие Марии Ласицкене в любых стартах – это практически всегда победа или медаль. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло Мария не только заняла первое место, но и вернула себе лучший результат сезона в мире. Удачи в грядущих стартах!» – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.