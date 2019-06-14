РИАМО - 14 июн. В мае 2019 года в адрес министерства строительного комплекса Московской области поступило 125 обращений граждан, более половины из них касалось вопросов ликвидации аварийного фонда, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Обращения от жителей поступают через центр управления регионом. С помощью установленных в доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья», – отмечается в сообщении.

Более половины обращений (75) касалось вопросов расселения аварийного фонда, 25 – относились к теме строительства объектов социального назначения. Часть обращений была перенаправлена в другие ведомства, так как не относилась к компетенции министерства.

«Всего с начала года в Минстрой Московской области поступило свыше 1,1 тысячи обращений граждан», – подчеркнул глава ведомства Руслан Тагиев.

Он добавил, что все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные законом сроки.