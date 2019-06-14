РИАМО – 14 июн. ООО «Бури» попало в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на оказание услуг по обучению первой медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ФГКУ «Комбинат «Искровец» управления Федерального агентства по государственным резервам по Центральному федеральному округу, в отношении ООО «Бури» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на оказание услуг по обучению по программе «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве», – говорится в сообщении.

В связи с нарушением ООО «Бури» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – добавляется в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Бури» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.