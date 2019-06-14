РИАМО - 14 июн. Новые приемные Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) с 20 июня откроются на двух спецстоянках: на них можно будет в любое время суток оперативно получить разрешение на выдачу эвакуированных машин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приемные МАДИ откроются на специализированных стоянках государственного казенного учреждения «Администратор московского парковочного пространства» (ГКУ «АМПП») по адресам: проезд Дубовая роща, владение 7А, и улица Одоевского, владение 3.

«Автовладельцы, чьи неправильно припаркованные автомобили были перемещены на эти стоянки, смогут получить разрешения на их выдачу прямо там. Приемные будут работать ежедневно в круглосуточном режиме. Они оборудованы системой электронной очереди и удобной зоной ожидания, время пребывания в которой займет не более 15 минут», — говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме разрешения выдаются также на спецстоянке в проезде Энтузиастов, владение 3. Выдача разрешений на специализированной стоянке по адресу: улица Южнопортовая, владение 37А, прекратится с 20 июня.

МАДИ напомнила, что в Москве работают два сервисных центра «Московский транспорт» на улице Старая Басманная, дом №20, корпус 1, и на улице 1905 года, дом №25.

В них, помимо оформления возврата автомобиля, можно оставить обращение, обжаловать постановление, отдать на экспертизу проездные билеты, узнать о действующих правилах на въезд и передвижение грузового транспорта по Москве и задать любые вопросы о транспортной системе.

При эвакуации автомобиля стоит позвонить на горячую круглосуточную линию московского парковочного пространства по телефону: 8(495)539-54-54 или 3210 (для бесплатных звонков с мобильного). Оператор сообщит, на какую спецстоянку направлен автомобиль и где удобнее оформить его возврат.

Ведомство призвало сохранять внимательность на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили под запрещающими остановку и стоянку знаками и в других неположенных местах.