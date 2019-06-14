РИАМО – 14 июн. Центр содействия строительству Московской области поделился опытом с коллегами из Белгородской области, совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Представители ЦСС Московской области рассказали о работе первого в России проектного офиса, созданного для комплексной поддержки в целях снижения административных барьеров и развития бизнеса.

«Очень рады, что опыт ЦСС транслируется на территории РФ. Коллеги в Белгородской области тоже создали центр содействия строительству, который сопровождает реализацию инвестиционных проектов, как и мы. Сейчас все сложности, с которыми когда-то сталкивались мы, есть и у Белгорода, и мы помогаем им их преодолеть», – сказала заместитель министра жилищной политики Московской области, председатель ЦСС Елена Черникова.

Она добавила, что Подмосковье готово оказать посильную помощь коллегам в развитии проектного офиса – как можно еще оптимизировать процесс согласования исходно-разрешительной документации до получения разрешения на строительство.

«Белгородцы презентовали свои наработки, а также попросили коллег из Подмосковья поделиться опытом оцифровки информации и создания ИСОГД. В ЦСС Московской области представили модель своей работы и отметили основные достижения за период 2015-2018 годов», – поясняется в материале.

По итогам встречи стороны договорились о постоянном взаимодействии, обмене опытом, а также о возможности обучения специалистов ЦСС Белгородской области в центре содействия строительству при правительстве Подмосковья.