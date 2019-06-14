РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 июн. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита вручил сертификат на 400 тысяч рублей Салтыковской гимназии в Балашихе, средства потратят на приобретение компьютерной техники, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Вместе с директором гимназии Анной Манаенковой парламентарий осмотрел учебные классы, спортивный зал, столовую школы, пообщался с выпускниками девятых классов и педагогами.

«Мы продолжаем укреплять материально-техническую базу наших образовательных учреждений. В этом году, по поручению председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, Салтыковской гимназии выделено из регионального бюджета 400 тысяч рублей на обновление компьютерного парка. Уже летом новая техника будет приобретена для школы», – сказал Ефимов.

Он добавил, что, несмотря на преклонный возраст здания гимназии (60 лет), благодаря дружному коллективу в школе чисто, уютно, а на подоконниках много цветов.

Манаенкова попросила депутата оказать содействие в выделении средств на обустройство дополнительного класса в школе.

«Салтыковская гимназия – одно из ведущих образовательных учреждений, в котором стремятся обучаться ребята со всей Балашихи. На следующий год запланируем средства в рамках программы по наказам на новый класс», – заключил Ефимов.

Салтыковская гимназия образована в 1909 году. В новом здании располагается с 1959 года. В школе обучаются 600 ребят, обучение всех классов проходит в одну смену.